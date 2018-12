Veneto, c’è l’intesa per l’autonomia

ROMA Il passo più importante verso la realizzazione delle autonomie è stato compiuto. Una procedura molto tecnica, che allo stesso tempo racchiude un senso politico estremamente profondo. In Consiglio dei ministri, infatti, è stata illustrata l’intesa differenziata con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna (le tre Regioni andate al referendum nel 2017), prevista dall’articolo 116 comma 3 della Costituzione. L’iter ora prevede la firma degli accordi da parte del presidente del Consiglio con i vari governatori che, infine, dovranno essere recepiti da un disegno di legge sul quale servirà il sì della maggioranza assoluta del Parlamento. Con il passaggio sostanziale a Palazzo Chigi, però, il più è fatto. Parola di Giuseppe Conte. «Abbiamo delineato un percorso cronologico», ha spiegato il premier. «Per metà gennaio ci siamo riproposti di completare le istruttorie delle varie competenze» e «trovarci nella condizione perché possa incontrare il 15 febbraio i presidenti delle Regioni e sottoscrivere, o avviare l’iter per la sottoscrizione, delle intese». Il vicepremier Matteo Salvini, con il sorriso delle grandi occasioni, si gode la vittoria politica. «Oggi ci sono troppi cittadini del Sud che devono prendere il treno o l’aereo per venire a farsi curare negli ospedali lombardi o veneti, con questa gestione centralizzata. Unire il Paese nel rispetto delle diversità è un altro dei punti del contratto», ha sottolineato il segretario della Lega. Un mantra sposato anche dal ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, che ha rilevato: «Le richieste di maggiore autonomia non sono arrivate solo da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna», ma anche da Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Piemonte, che proprio questa settimana mi ha portato il dossier che apre la fase della trattativa». Per l’esponente del Carroccio «è una grande opportunità per l’Italia e tutte le Regioni, nessuna esclusa». Non a caso Salvini ha citato il caso della Puglia «che a parole sembra essere interessata» al tema. Le notizie rimbalzate da Roma hanno subito acceso l’entusiasmo di chi, da anni, aspettava questo momento. «Mai regalo di Natale più bello i veneti avrebbero potuto trovare sotto l’albero», ha festeggiato il governatore del Veneto, Luca Zaia. «Finalmente quella che qualcuno definiva un’utopia, una folle idea, una cosa irrealizzabile sta diventando realtà. C’è davvero da giubilare pensando che da qui ai prossimi due mesi la partita sarà chiusa e l’autonomia sarà realtà», ha continuato. Esultanza condivisa anche dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana: «Valutiamo positivamente l’impegno dell’esecutivo che ha confermato come il percorso che porterà la nostra Regione a centrare l’obiettivo dell’autonomia prosegua spedito». Più cauto, ma non per questo meno soddisfatto, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: «Ha prevalso il buonsenso e lo considero un fatto positivo per le istituzioni prima ancora che per la Regione». •