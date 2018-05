Venduta all'asta casa ex imprenditore

CAA

(ANSA) - PESCARA, 18 MAG - E' stata aggiudicata all'asta ad un prezzo di 142 mila euro, questa mattina in tribunale a Pescara, l'abitazione di Silvio Buttiglione, l'ex imprenditore alle prese con i debiti maturati nei confronti di alcuni istituti bancari. Presenti, in tribunale, lo stesso Buttiglione, la senatrice e il consigliere regionale d'Abruzzo del M5s, Gabriella Di Girolamo e Domenico Pettinari, esponenti dei Punti di ascolto Sos Equitalia e diversi cittadini, che hanno esposto cartelli con la scritta "siamo tutti Silvio Buttiglione". "A Grillo mi sento di dire di non promettere una cosa se non sei sicuro di mantenerla, specialmente ad una persona che ha tentato il suicidio e che vive nella disperazione" ha detto Buttiglione. Buttiglione, in questi anni, era riuscito a fermare le aste precedenti grazie all'intervento e all'aiuto del Movimento 5 Stelle. Per lui, a Pescara, erano arrivati Beppe Grillo e Luigi Di Maio e i primi tentativi di vendita sono andati deserti.