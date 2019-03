Un 'acchiappa plastica' alla Marina di Genova

GGI

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un cestino galleggiante 'acchiappa plastica' in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di salvaguardia dell'ambiente portato avanti da Coop e LifeGate. Il nome del dispositivo è 'Seabin', un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, 'cattura' i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, 24 ore su 24, sette giorni su sette, filtrando 25.000 litri d'acqua marina all'ora. La consegna è avvenuta nell'ambito della quarta assemblea dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori-Coop in corso a Genova. Presenti, tra gli altri, all'evento il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni. "Abbiamo accolto la proposta di collaborazione con LifeGate - spiega Bassi - per lasciare un segnale della nostra presenza a Genova che abbiamo scelto come sede dell'assemblea per testimoniare vicinanza a una città ferita dal crollo del ponte Morandi".(ANSA).