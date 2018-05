Treno guasto in tunnel, blocco per 2 ore

Y6L

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Quasi due ore bloccati a bordo di un treno eurocity guasto nella galleria Ronco Scrivia lunga 7 km nell'entroterra di Genova. E' la brutta esperienza vissuta a mezzogiorno da 240 passeggeri che erano a bordo dell'eurocity "Thello" Ventimiglia-Milano fermo per un guasto al locomotore nella galleria Ronco, uno dei tunnel più lunghi della Liguria. L'allarme è stato lanciato dal capotreno alla polizia ferroviaria e ai ferrovieri in servizio nelle stazioni della zona. Quando il macchinista ha riferito che il locomotore non riusciva a ripartire è stata avviata la macchina dei soccorsi: un'altra motrice è stata inviata dalla stazione di Genova Principe sino alla stazione di Ronco Scrivia, dove c'era il deviatoio che marciando in senso inverso ha permesso di raggiungere il "Thello" guasto, agganciarlo per portarlo fuori dalla galleria e quindi condurlo alla prima stazione, a Ronco Scrivia.