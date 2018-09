Toti, chiedete a governo cosa blocca dl

CH-GTT

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - "Il punto che sta bloccando il decreto lo dovete chiedere al governo". Lo ha detto il commissario per l'emergenza e governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando a margine della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Salone Nautico di Genova. "Per quanto ci riguarda - ha detto Toti - abbiamo detto tutto quello che riteniamo opportuno contenesse. Il governo ha deciso di intraprendere la strada del Commissario straordinario per la demolizione e la ricostruzione. Adesso spetta al governo dare delle risposte. Io ricordo ancora una volta al governo: con grande laicità siamo pronti ad affrontare ogni discussione e ad accettare le scelte purché velocizzino e siano fatte nell'interesse di Genova e non nell'interesse di qualsiasi altra politica ancorché legittima".