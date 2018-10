Testo definitivo autonomia a ministro

COM-GNN

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "A un anno esatto dal referendum consultivo con cui quasi 4 milioni di cittadini lombardi hanno chiesto maggiori forme di autonomia per la Regione Lombardia, da questa mattina è nelle mani del ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani, il testo definitivo dell'intesa tra il Governo e la Regione Lombardia per l'attribuzione alla nostra Regione di un'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura. L'auspicio è che i tempi per la sottoscrizione dell'intesa e la sua approvazione parlamentare siano altrettanto brevi". "L'aspirazione all'autonomia politica e amministrativa, per altro garantita dalla Costituzione repubblicana, della Regione di Carlo Cattaneo e di Gianfranco Miglio - ha concluso l'assessore Galli - non può più essere ignorata".