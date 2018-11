Summit Libia, Haftar in dubbio Nuovo scontro Salvini-Juncker

ROMA Khalifa Haftar deciso a boicottare la conferenza sulla Libia. Voci su una visita-lampo di Giuseppe Conte a Bengasi, smentite con forza da Palazzo Chigi, per convincere il generale a ripensarci: è un thriller la vigilia del summit di Palermo, ma senza l’uomo forte della Cirenaica si rischia il naufragio ancor prima che la nave lasci il porto. Tra le proteste delle opposizioni a Roma, che accusano il governo di una «nuova figuraccia» e chiedono chiarimenti. Ambienti dell’autoproclamato esercito nazionale libico hanno fatto sapere che il loro capo diserterà il summit perché non vuole sedere al tavolo con i rappresentanti del Qatar. La posta in gioco è però troppo alta per passare la mano, e le trattative per un ripensamento del generale proseguono. Per settimane la diplomazia italiana, ma anche i russi e gli americani, hanno cercato di convincere Haftar ad andare al summit. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero lo ha incontrato a Bengasi, lo stesso generale è stato ricevuto a Roma dal premier Giuseppe Conte. Sembrava che la riserva fosse stata sciolta, ma poi è cominciato il balletto dei distinguo, veline fatte filtrare dall’entourage del generale sui suoi dubbi: in particolare, che il formato della conferenza fosse sbilanciato verso la componente islamista dentro e fuori la Libia, legata alla Fratellanza Musulmana, a cominciare dai rappresentanti di Tripoli. La probabile assenza di Haftar alla conferenza sulla Libia ha scatenato le proteste delle opposizioni a Roma: «Ennesima figuraccia», è il coro unanime che arriva da Pd, Forza Italia, Fdi. Mentre Leu esprime preoccupazione per le insinuazioni del generale sulla presenza a Palermo di esponenti filo-al Qaida. In Sicilia intanto sono arrivate le prime delegazioni, come quella del parlamento di Tobruk, guidata dal presidente Aguila Saleh, ed i rappresentanti del Consiglio di Stato. SALVINI-JUNCKER. Intanto si gioca sulla flessibilità concessa all’Italia per coprire le spese per i migranti l’ultimo strappo tra il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il vicepremier Matteo Salvini. È proprio Salvini ad aprire il botta e risposta: «Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l’Europa continuerà a prendere in giro gli italiani». Salvini si riferisce alla polemica con Malta sull’accoglienza ma la minaccia all’Ue è chiara. La risposta arriva da Juncker che rimarca come l’Italia abbia già usufruito di ampi margini di flessibilità e proprio per risolvere la questione migranti: «Le regole esistono per essere rispettate, soprattutto dall’Italia che negli ultimi anni ha beneficiato di tutti gli elementi di flessibilità che abbiamo aggiunto alla griglia di lettura economica del patto di stabilità». •