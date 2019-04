Siccità, in Piemonte record da 50 anni

BOT

(ANSA) - TORINO, 2 APR - Non sono mai state così scarse negli ultimi 50 anni, nel primo trimestre dell'anno, le risorse idriche in metà dei bacini del Piemonte. Ci vorrebbe un aprile particolarmente piovoso per riportare la situazione generale alla normalità nel medio-breve periodo, ma le previsioni sono di precipitazioni nella norma. Lo evidenzia il rapporto mensile di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Dall'inizio dell'anno mancano in media 160 mm di acqua: ne sono caduti 60, anziché 220. Da novembre il deficit di neve varia tra il 20% e il 50% e il Lago Maggiore è in rosso di 200 milioni di metri cubi. Il fiume Po all'isola di S.Antonio ha avuto a marzo una portata di 231 metri cubi al secondo, 46% sotto al valore storico. Domani, dopo due mesi di siccità assoluta, che hanno favorito il propagarsi di incendi boschivi, sono attese le prime piogge: sono attesi "quantitativi significativi" su Verbano, Biellese, Novarese e zone appenniniche al confine con la Liguria. La quota neve si abbasserà a 1000 metri.