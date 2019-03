Sequestrate tre tonnellate di sigarette

YEC-TOR

(ANSA) - CASERTA, 7 MAR - Oltre tre tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai finanzieri della Compagnia di Aversa (Caserta) nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto del conducente del mezzo che trasportava il carico illecito, un 31enne napoletano. Il furgone è stato visto dai finanzieri mentre faceva una manovra repentina, forse proprio dopo aver notato la presenza dei militari, riparando dietro un tir parcheggiato nella piazzola di sosta di una stazione di servizio. Il vano è stato così aperto e nei cartoni anonimi imballati, sono state scoperte le 3,2 tonnellate di sigarette, pari a 16.000 "stecche" di note marche; si trattava di un carico "misto", composto sia da sigarette di prima qualità che dalle cosiddette "cheapwhite", ossia sigarette regolarmente registrate nei rispettivi paesi di produzione, in particolare nell'Est Europa, ma che non sono - e non potrebbero - essere commercializzate in Italia o all'interno dell'Ue, in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza.(ANSA).