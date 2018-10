Sequestrate 2 tonnellate droga e pistole

MOI

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato 16 persone in varie regioni del Nord Italia in un'operazione contro un traffico di droga proveniente dal Marocco. Sequestrate due tonnellate di stupefacente, in particolare hashish. Nelle perquisizioni sequestrate 2 pistole e altri 120 kg di hashish. I magistrati hanno contestato agli arrestati l'aggravante della transnazionalità. Le indagini della Dda genovese sono partite da Davide Garcea, figlio del boss della 'ndrangheta Onofrio, condannato la settimana scorsa a 7 anni e 9 mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Garcea, indagato per spaccio in questa inchiesta, secondo l'accusa comprava lo stupefacente dalle organizzazioni e lo rivendeva per conto proprio. La droga arrivava dal Marocco in Spagna, dove veniva nascosta dentro tir che trasportavano frutta ed entrava in Italia a Ventimiglia o in Piemonte dove veniva distribuita ai vari corrieri che la vendevano in Liguria, Piemonte, Toscana, Lombardia, Lazio e Sicilia.