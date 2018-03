Seggi insediati in Lombardia

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Avviato l'insediamento dei seggi in Lombardia, dove domani, oltre che per il rinnovo del Senato e della Camera, si vota anche per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Oltre 7,8 milioni i lombardi chiamati alle urne (7.882.992, per la precisione, di cui 4.050.890 femmine e 3.832.102 maschi), aperte dalle 7.00 alle 23.00. A Milano sono chiamati a votare in uno dei 1.248 seggi tradizionali (cui si aggiungono 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri) circa un milione e quindicimila elettori, di cui 3.561 neo maggiorenni che esprimeranno le loro preferenze per la prima volta: si tratta di 1.798 femmine e 1.763 maschi. Gli sportelli comunali dell'anagrafe saranno aperti sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 20 e domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.