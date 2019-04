Sanità: presidi contro privatizzazione

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 5 APR - No alla privatizzazione e alla commercializzazione della sanità pubblica e alla logica delle assicurazioni integrative e delle cure solo per chi se lo può permettere: questi alcuni dei contenuti di due presidi, con la parola d'ordine 'La salute non è in vendita', che si sono svolti questa mattina a Milano, davanti al Comune e a Palazzo Lombardia. L'iniziativa è promossa dalle associazioni di 'Campagnadico32', per la giornata internazionale sul Diritto alla Salute del 7 aprile. Vi hanno preso parte - spiega 'Medicina Democratica' - associazioni e movimenti provenienti da diverse città lombarde e anche i rappresentanti sindacali dell'ospedale San Raffaele, che hanno ribadito "lo sciopero del 12 aprile per chiedere il miglioramento delle condizioni salariali e di lavoro e per l'aumento del personale sotto organico".