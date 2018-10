Salvini va in Trentino: bomba carta contro sede della Lega ad Ala

TRENTO Un boato a mandare in frantumi i vetri della sede della Lega ad Ala, in Trentino, ha preceduto di qualche ora la visita del leader del partito, Matteo Salvini, arrivato per sostenere il candidato presidente Maurizio Fugatti alle prossime elezioni provinciali. Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte tra venerdì e sabato scorsa, intorno alle due, nel paese del Trentino meridionale, svegliando i residenti. «Nessuna persona al momento è stata fermata» spiega il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. Sull’accaduto, riferisce, indagano digos e carabinieri. «Sono stati gli anarchici. Sono orgoglioso delle forze dell’ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito» ha dichiarato Salvini già nella mattinata di ieri. Poi ha aggiunto: «Chi muove le mani, prende a calci o tira bombe non è un anarchico, è un cretino e un delinquente e deve passare un po’ di tempo in galera» ha attaccato prima di anticipare al primo pomeriggio il passaggio ad Ala, raddoppiando così l’appuntamento che era previsto per un comizio in serata. Il segretario della Lega ha poi rilanciato la proposta del Carroccio sulla legittima difesa: «Finalmente dopo anni di chiacchiere inizia in Parlamento il prossimo 23 ottobre la discussione sul diritto sacrosanto alla legittima difesa in casa di ciascuno», ha annunciato. LE INDAGINI. «Ho sentito il commissariato del governo e la questura e mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati» ha detto intanto il governatore del Trentino, Ugo Rossi (Patt), mentre esprimeva solidarietà alla Lega e la questura diceva che c’erano indagini in corso su alcuni grossi petardi esplosi. «Chi fa esplodere le bombe non è un oppositore politico, ma è un terrorista e come tale va trattato» ha commentato il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. «Un fatto gravissimo» per il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. «Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine» il commento del sottosegretario alla Salute e candidato governatore in Trentino, Maurizio Fugatti, per cui Salvini ha organizzato il tour in Trentino. «Purtroppo alcuni anarchici, allergici alla democrazia, sono ancora convinti di poter spaventare la Lega e fermare il cambiamento con la violenza, ma non riescono a capire che così facendo ci danno solo più forza» ha detto da parte sua il presidente leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana». LE REAZIONI. Immediata la solidarietà da ogni parte politica, sia nazionale che locale, verso la Lega e la condanna del gesto. Da Fdi la solidarietà è arrivata dalla presidente Giorgia Meloni: «Solidarietà di Fratelli d’ItaIia alla Lega e al suo segretario Salvini per la bomba carta esplosa contro una sede del partito in Trentino». Per Forza Italia solidarietà dalla presidente del Senato: Maria Elisabetta Casellati ha parlato di «grave attacco», il senatore Renato Schifani ha affermato: «Quando il differente pensiero si manifesta in violenza, le forze sane del Paese, al di là delle loro diverse vedute, hanno il dovere di fare squadra contro qualunque intimidazione e minaccia». Solidarietà anche dal Partito democratico che con Emanuele Fiano ha spiegato che «noi non saremo mai dalla parte delle bombe e della violenza». •