Salvini: «No a migranti schiavi L’emergenza ora è il lavoro»

ROMA Luigi Di Maio prova a sbloccare la partita della presidenza delle Camere. E dopo il primo «giro» di Matteo Salvini, dopo aver delegato i capigruppo M5S, si riprende l’iniziativa: entro questa sera sentirà al telefono Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso. E tornerà ad avocare al M5S la presidenza di Montecitorio, ma garantirà la ricerca di «figure di garanzia», esclusi però «condannati» o persone «sotto processo». Intanto Salvini, in visita a Rosarno, in Calabria, replica ai 5Stelle che continuano a considerare prioritaria l’abolizione dei vitalizi: «L’emergenza adesso è il lavoro», tuona il leader della Lega. E da un luogo dove è forte la presenza di migranti che lavorano nei campi per paghe da fame, torna sul tema forte della Lega: «I primi razzisti sono a sinistra, perché dicono siamo accoglienti ma non si rendono conto che quel tipo di accoglienza crea nuovi schiavi. Lavoro e clandestinità sono due fenomeni collegati. Se qui arrivano schiavi, i ragazzi calabresi scappano per cercare lavoro». Sulle Camere la soluzione ancora non c’è, anche perché nel centrodestra le acque sono agitate: Salvini smorza le tensioni e assicura che i rapporti sono ottimi ma si cerca il nome per la presidenza del Senato, che la Lega, a quanto si apprende, vorrebbe per sé. Mentre il Pd, pur restando «all’opposizione», prova a entrare in partita: «Guai all’Aventino», dice Martina, «non staremo a guardare». In vista delle votazioni di venerdì che daranno inizio alla legislatura, si ragiona su uno schema secondo cui la Camera andrebbe al M5S, il Senato al centrodestra. Per Montecitorio, dove sono in pista i nomi di Emilio Carelli e Riccardo Fraccaro, spunta l’ipotesi di un incarico allo stesso Di Maio. Per Palazzo Madama, invece, rischia di condizionare la partita il veto grillino a nomi di indagati o condannati: il leghista Roberto Calderoli ha infatti pendente l’accusa di odio razziale nei confronti di Cecile Kyenge e il forzista Paolo Romani è stato condannato per peculato per la vicenda di un cellulare in uso alla figlia. Il centrodestra, che al Senato ha da solo i numeri e una tradizione garantista alle spalle, può ignorare la condizione di Di Maio. Ma una mediazione interna potrebbe archiviare i due nomi più quotati in favore di un «outsider» leghista: poco probabile Giulia Bongiorno, più quotati Stefano Candiani e soprattutto Erika Stefani, responsabile giustizia gradita a Fi. Nel centrodestra i rapporti restano tesi, come dimostra la vicenda di un articolo di Libero critico verso Renato Brunetta e la chiusura a un accordo di governo con il M5S. Interviene Silvio Berlusconi: «Non ci facciamo intimidire da queste aggressioni e continueremo a lavorare per far uscire il Paese da questa delicata situazione di stallo e assicurare all’Italia un governo stabile». Poi uno scambio di «baci» a distanza tra Salvini e Brunetta calma le acque. Ma il leader della Lega ribadisce il «no a un governo tutti insieme per tirare a campare» e tiene aperto il dialogo con Di Maio. •