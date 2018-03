Salvini, mai accordo con M5s

YN9-GNN

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "No, io penso siano sopravvalutati": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a chi gli ha chiesto se teme un 'cappotto' del M5S al Sud. Arrivando alla chiusura della campagna elettorale a Milano, Salvini ha ribadito di non voler stringere alleanze con i 5 Stelle: "No, lo ripeto, con Renzi, Grillo e la Boldrini non abbiamo niente a che fare". "Poi il voto vero - ha concluso il segretario leghista - arriva domenica e la Lega sarà il primo partito in Veneto, Lombardia e Piemonte, il centrodestra primo in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Friuli. E da leader della Lega conto nell' orgoglio del Sud".