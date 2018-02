CAP

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La Lega sarà prima in Veneto come in Lombardia, andremo avanti in Emilia. E per la prima volta nella storia avremo tanta fiducia di uomini e donne nel Sud: saremo prima forza del centrodestra". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Matrix.