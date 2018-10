Salvini:Brennero,benefici maggiori costi

WA

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - "Se comincio a fare un buco in una montagna, preferisco finirlo piuttosto di lasciarlo a metà". Lo ha detto il ministro degli interni Matteo Salvini in riferimento alla bocciatura del tunnel del Brennero del suo collega di governo Riccardo Fraccaro. "Questo vale per la Pedemontana, il terzo valico e l'energia in Puglia. E' evidente che i benefici in questo caso sono superiori ai costi", ha aggiunto sempre a proposito del tunnel del Brennero.