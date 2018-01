Salvini: «Arriveremo al 40% e governeremo» Legge Fornero nel mirino

«Non propongo minestroni né con Pd né con il M5S. Chiedo agli italiani la maggioranza per essere autosufficiente come in Lombardia e Veneto. Non farò mai inciuci, governissimi, governi esterni. O abbiamo una maggioranza che ci permette di portare avanti le nostre idee o io non sarò disponibile per nessun governo con nessun altro»: lo ha messo in chiaro di nuovo ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, presentando il candidato alla Regione Lombardia Attilio Fontana, e dicendosi convinto che per il centrodestra il 40% sia «assolutamente raggiungibile». «Anche perché», spiega, «partiamo dal 37-38%. Mai farei un accordo con Renzi, il Pd, la Boldrini. È impossibile un governo insieme. Poi dal 5 marzo se Salvini non è capace e non mantiene quello che ha promesso, ne paga lui le conseguenze. Io offro la possibilità di cambiare con il programma del centrodestra, dentro cui la Lega in questi ultimi anni è cresciuta di più». (...)

