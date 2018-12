Raggi,passo avanti,ma c'è ancora da fare

RO-YJ4

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - E' stato firmato l'accordo tra Rida Ambiente, la società che gestisce il Tmb di Aprilia, e Lazio Ambiente, la partecipata della Regione che gestisce una discarica a Colleferro. "Si è fatto un importante passo in avanti. Io però sono convinta che ci sia ancora molto da lavorare perché, comunque, dobbiamo assicurare assolutamente Roma nella gestione delle tonnellate che venivano lavorate all' impianto Salario andato a fuoco. Ci sarà ancora molto da lavorare", ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il Campidoglio, inoltre, ha scritto alla Regione Abruzzo chiedendo di prorogare l'accordo già in essere e in scadenza a fine anno per accogliere anche da gennaio 2019 i rifiuti di Roma. La richiesta di Roma fa seguito alla situazione critica innescata dall'incendio dell'impianto Tmb Salario e rientra nelle soluzioni ad ampio raggio che il Campidoglio sta cercando per scongiurare l'emergenza.