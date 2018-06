Proposta monumento della caccia streghe

SI

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Un monumento, una targa, qualcosa che ricordi le vittime dell'Inquisizione, come a Roma, a Campo dei Fiori, per Giordano Bruno. A Milano "questo segno manca, anche se le vittime dell'intolleranza furono parecchie, soprattutto donne accusate di essere streghe" sottolinea un Comitato nato per ricordare le vittime della caccia alle streghe e all'eresia nel capoluogo lombardo. Possono aderire (www.villapallavini.org) associazioni, mondo della cultura, scuola e cittadini. Obiettivo: un convegno sull'argomento da tenere dopo l'estate, con l'istituzione di un Giorno del ricordo per le vittime milanesi dell'Inquisizione e un'opera plastica da affidare a un liceo artistico milanese e da porre in piazza Vetra. "I pericoli del pensiero unico, dell' intolleranza, non sono mai finiti, sotto le loro varie forme, e occorre passare il testimone alle nuove generazioni con un luogo e un giorno del ricordo ad hoc" sostengono gli ideatori del progetto.