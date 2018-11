Prelievo sangue per Alex a Mantova

SI

(ANSA) - MANTOVA, 10 NOV - Lunghe code si sono registrate questa mattina ai due gazebo che Abeo e Admo Lombardia, in collaborazione con il quotidiano la Gazzetta di Mantova, hanno organizzato a favore del piccolo Alex, il bambino italiano affetto da una malattia rara, ricoverato in un ospedale a Londra e bisognoso di un trapianto di midollo osseo per il quale si fatica a trovare un donatore compatibile. Fino alle ore 12 di oggi i prelievi del sangue effettuati sul posto da medici e infermieri dell'ospedale Carlo Poma sono stati cento, ma la fila di potenziali donatori continuava ad allungarsi sempre tanto che i promotori dell'iniziativa hanno dovuto ricorrere ad un supplemento di provette.