Pm10 in calo revocato stop per Euro4

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Sono state sospese, a Milano, le "misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Lo segnala il sito del Comune di Milano. Oggi quindi - come confermato stamani anche dalla Polizia Locale - è stato revocato il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. La sospensione delle misure è stata decisa dalla rilevazione delle centraline Arpa di Milano e Città metropolitana che hanno registrato l'abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10). Restano le misure invernali ordinarie.