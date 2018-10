Pedemontana, è scontro Toninelli «frena» l’opera

VENEZIA Nessun semaforo verde da parte del Governo per la Pedemontana Veneta, la superstrada a pedaggio da 2,258 miliardi di euro che dovrebbe collegare l’alta pianura veneta alle autostrade A4 e A27 attraverso le province di Vicenza e Treviso. A smorzare gli entusiasmi del governatore leghista Luca Zaia, che aveva espresso soddisfazione per il fatto che l’opera, completata al 50%, non fosse stata inserita nella nota di aggiornamento al Def tra quelle che saranno sottoposte «ad una rigorosa analisi costi-benefici e ad un attento monitoraggio» ci ha pensato il ministro pentastellato Danilo Toninelli. Il titolare del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti ha gelato i fautori del progetto, bollandolo come «quantomeno di dubbia sostenibilità». «La Pedemontana mi preoccupa rispetto al suo livello di sostenibilità finanziaria», ha aggiunto Toninelli, «sia in termini di costruzione che di gestione e non vorrei che ci fossero, per il concessionario, condizioni di favore ancora maggiori rispetto a quelle che il Governo sta cercando di modificare in relazione ad altre convenzioni autostradali». Immediata è arrivata la replica del Governatore Zaia: «Noi abbiamo salvato quest’opera che è la più grande a livello nazionale oggi in cantiere: 36 comuni interessati, 14 caselli e 94 chilometri e mezzo. L’abbiamo salvata in totale trasparenza coinvolgendo la Corte dei Conti, l’Autorità nazionale anticorruzione, l’Avvocatura dello Stato». Fugati i dubbi sulla legittimità e sulla sostenibilità dell’infrastruttura, «benedetta» nell’agosto scorso dal ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, con la firma del protocollo legalità sui lavori in corso, il presidente del Veneto è passato al contrattacco. «Per qualsiasi dubbio noi siamo disponibili, non ci fanno paura le verifiche però è pur vero che questa non può diventare un’agonia. Se c’è da fare qualcosa siamo qui», ha scandito Zaia, «ma ad un certo punto bisogna anche porre la parola fine». Di certo sul futuro della Pedemontana Lega e M5s la pensano in modo diverso e sono pronti ad incrociare le spade. «Il Governo non ha mai dato il via libera all’opera», hanno precisato parlamentari e consiglieri regionali M5S, «e non si è mai detto neppure d’accordo con l’operazione portata avanti in totale autonomia dalla Regione». Sulla realizzazione della superstrada si sono mobilitati i parlamentari veneti della Lega: «La Pedemontana è un’opera strategica e fondamentale per il Veneto e per il Paese, necessaria per gli utenti e per il mondo produttivo». E hanno risposto al dicastero. «La Lega da sempre sostiene l’importanza di questa infrastruttura, per la quale sono stati trovati i finanziamenti e avviati i cantieri», hanno sottolineato, «ed è opportuno ricordare che la Regione Veneto ha risposto già da due giorni alla Corte dei Conti. Avanti così, senza marce indietro o ripensamenti: i lavori devono procedere spediti e terminare quanto prima». Zaia intanto non demorde sul progetto che punta a portare sotto «un unico tetto» le concessioni delle autostrade del Triveneto. E ieri ha confermato che «si sta lavorando per chiudere la partita delle concessioni». Progetto, ha ricordato, che lo vede accomunato al presidente del Friuli Venezia Giulia e a quello della Provincia di Trento. «Abbiamo avuto un incontro con Toninelli sulla partita delle concessioni per la A22 del Brennero, che riguarda i trentini, e per il tratto di Autovie Venete, che interessa friulani e veneti. Quando avremo le Concessioni incominceremo a ragionare». C’è poi anche la questione sulla maggiore autonomia del Veneto e il Governatore non ha nascosto ottimismo sull’intesa con il Governo: «Nel Def si parla chiaramente di autonomia e di darla al Veneto.Punto fondamentale». •