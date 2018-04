Pd: Martina, c'è bisogno tanta Lombardia

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 14 APR - "C'è bisogno di tanta Lombardia nell'agenda del Pd": il segretario reggente del partito, Maurizio Martina, lo ha sottolineato nel suo discorso durante l'assemblea regionale che si è tenuta questa mattina a Palazzo Pirelli, a Milano. Presenti, tra gli altri, il coordinatore Lorenzo Guerini, il segretario lombardo Alessandro Alfieri, il deputato Emanuele Fiano, il sottosegretario Ivan Scalfarotto e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. "Si è detto che dobbiamo stare di più in mezzo alla gente. Sì, è vero, ma dipende anche da 'come', e cosa vuol dire. Il tema vero è quello della nostra prossimità con il bisogno". In questo "sforzo di rielaborazione serve il protagonismo del Pd lombardo" ha aggiunto. "Questa terra - ha concluso - è cruciale per capire quale destino avrà il paese. Qui si terranno presto le elezioni amministrative in alcuni Comuni, tra cui Brescia. Sono cruciali per ricostruire e ripartire".