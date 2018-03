Parisi, Pirozzi no senso responsabilità

RO

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "La scissione di Pirozzi ha pesato molto. Non ha avuto senso di responsabilità". Lo ha detto il candidato del centrodestra a Governatore del Lazio Stefano Parisi aggiungendo che "se avesse avuto a cuore gli interessi della Regione e non gli interessi di Zingaretti oggi non ci sarebbe partita". "Se i dati sono questi non c'è una maggioranza in consiglio che consenta autonomia sia nel caso di vittoria di Zingaretti che in caso di vittoria del centrodestra. Ma sarei un po' cauto in questo momento", ha aggiunto Parisi parlando dal suo quartier generale allestito all'hotel Savoy a Roma, commentando nel pomeriggio l'andamento dei risultati durante lo scrutinio. In caso di sconfitta "voglio restare consigliere regionale del Lazio perché come ho dimostrato in questi giorni ci tengo tanto alla mia regione. Non cercherò altri incarichi", ha detto in serata.