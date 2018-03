Olimpiadi, Torino divisa La sfida di Zaia: è gara tra Veneto e Piemonte

TORINO Neppure il via libera di Beppe Grillo, che le ha definite una «grande occasione», ha messo tutti d’accordo. Le Olimpiadi dividono i Cinque Stelle, che fanno saltare il Consiglio comunale di Torino convocato per discutere una mozione del Pd sulla candidatura del capoluogo piemontese. Un «segnale di inaffidabilità» per il presidente della Regione Piemonte, il Democratico Sergio Chiamparino, ma il sindaco, Chiara Appendino, pare intenzionato a tirare dritto. E annuncia per domani la lettera con la manifestazione d’interesse al Coni, «il solo che può scrivere al Cio», puntualizza il suo presidente, Giovanni Malagò, ancora scottato dal no per Roma dell’altro sindaco Cinque Stelle, Virginia Raggi. Tra le incertezze grilline, spunta così l’ipotesi del leghista Luca Zaia, governatore del Veneto, di portare i cinque cerchi sui «1.300 chilometri di piste» delle Dolomiti. E anche la corsa ai Giochi invernali del 2026 anima i partiti, alle prese con il rebus del futuro governo, diventando uno dei temi su cui misurare divisioni e possibili alleanze. Grandi manovre alimentate dal forfait di quattro consiglieri comunali grillini dell’«ala dura» (Damiano Carretto, Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero) che ieri pomeriggio hanno disertato il Consiglio comunale. Un gesto plateale per marcare in modo netto il loro no alle Olimpiadi. Per la prima volta da quando i Cinque Stelle amministrano la città della Mole, in Sala Rossa è mancato il numero legale. «Da oggi Appendino non ha più la maggioranza e per di più su uno degli argomenti più importanti per la vita della città», tuona il Pd, che punta il dito contro i no grillini a ogni grande evento che stanno «paralizzando Torino», dopo Roma. «A Torino i Cinque Stelle hanno seminato il vento del radicalismo e dell’estremismo, ma la tempesta provoca danni, e i cocci toccano ai torinesi», osserva Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia in Comune a Torino fresco di rielezione alla Camera, secondo cui «l’unico dato positivo è che il comico genovese non è più il padrone del partito». Prova a guardare oltre le polemiche il presidente del Coni, Malagò: «Se sono pronto a rimetterci la faccia dopo Roma 2024? Le divisioni non deve pagarle l’Italia, per lo sport nel mio Paese lo faccio volentieri», spiega, precisando che «se e dove candidare l’Italia per il 2026, andrà deciso doverosamente con il nuovo esecutivo». VENETO IN CAMPO. Il 31 marzo, però, scadono i termini per la presentazione da parte delle città delle manifestazioni d’interesse e non c’è tempo da perdere. «È tutto nelle mani della Appendino», aveva detto nei giorni scorsi il leader M5S Luigi Di Maio. La prima cittadina è attesa domani da un altro dibattito, dall’esito incerto, in Città metropolitana. E allora, dopo l’apertura al dialogo sulle Olimpiadi di Salvini, ecco all’orizzonte un’altra ipotesi, quella delle Dolomiti del governatore veneto Luca Zaia, in un «risiko» che potrebbe coinvolgere anche Milano. Da sola o in tandem con la stessa Torino. Zaia ieri ha sottolineato: «Ci sono già contatti con i presidenti delle due province autonome, Ugo Rossi e Arno Kompatscher. Siamo in grado di proporre un’Olimpiade 2026 che porta in eredità i Campionati del mondo 2021, 1.300 chilometri di piste e un complesso di Dolomiti Superski supercollaudato, oltre al patrimonio dell’umanità, le Dolomiti». •