Neve:sindaco Bari ordina chiusura scuole

AME

(ANSA) - BARI, 27 FEB - A causa del peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, il sindaco di Bari, con apposita ordinanza, ha disposto per domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili-nido. La stessa decisione è stata presa nelle ultime ore anche dai sindaci di Locorotondo e di Corato, che si vanno ad aggiungere al lungo elenco dei Comuni della Puglia dove la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani è già stata decisa. In Puglia oggi sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Minervino Murge, Spinazzola, Martina Franca, San Severo, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano e Monte Sant'Angelo.