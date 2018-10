'Ndrangheta in Liguria, nove le condanne

RED-GTT

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Nove condanne e una assoluzione per l'inchiesta Maglio 3 sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Liguria. La corte d'appello ha condannato Onofrio Garcea a 7 anni e 9 mesi, a sei anni Benito Pepè e a 4 anni e 8 mesi Rocco Bruzzaniti; 6 anni ciascuno per Fortunato e Francesco Barilaro e Michele Ciricosta; tre anni e un mese per Raffaele Battista, 4 anni e 8 mesi per Antonino Multari e Lorenzo Nucera. Assolto Antonio Romeo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso. Un anno fa la Cassazione aveva annullato le assoluzioni e aveva disposto un nuovo processo di secondo grado. Nel processo di primo grado, nel novembre 2012 con rito abbreviato, tutti erano stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste". "La sentenza riconosce la presenza della 'Ndrangheta in questi territori, dove sono stati sciolti anche Comuni per mafia", commenta il sostituto procuratore generale Giuseppa Geremia.