Natale: bere acqua durante le feste

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Questo è il periodo dell'anno in cui si incontrano parenti e amici a tavola per pranzi o cenoni, oppure per l'aperitivo o la colazione degli auguri. Nelle prossime settimane, tra una portata e l'altra, è importante ricordarsi anche dell'acqua, fondamentale per mantenere un corretto apporto di sali minerali e utile per disintossicare il nostro organismo dagli eccessi alimentari natalizi. "Bere acqua migliora la consistenza degli alimenti ingeriti e accelera lo svuotamento dello stomaco - spiega Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino - Non solo prima e dopo, ma è importante bere acqua anche durante i pasti, aiutando così il nostro organismo nella digestione e attenuando la sensazione di pesantezza che ci coglie dopo aver mangiato". Il fabbisogno di acqua è determinato anche dalle calorie assunte: "durante le feste quindi, è importante idratarsi maggiormente per mantenere un corretto equilibrio idrico".