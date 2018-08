Montelupo Fiorentino, così un torrente in secca diventa una trappola di acqua e fango

Un video "di scuola" girato in Toscana il 22 agosto e che risulta ancora più significativo dopo la tragedia del Pollino. Vediamo il momento in cui, dopo la siccità estiva, l'ondata di piena del Virginio fa innalzare in pochissimi secondi e fa scatenare il torrente Pesa nel suo tratto finale a Turbone e a Montelupo Fiorentino (Firenze). "Nell'area era in vigore l'allerta gialla - spiega il presidente del Consorzio di Bonifica 3 dell'Alto Valdarno Marco Bottino -, lo stesso del Parco del Pollino. Non è l'allerta massima, ma già si vede come una bomba d'acqua a chilometri di distanza può scatenare una reazione velocissima e dunque pericolosissima nel letto di un torrente. Di qui la necessità di una manutezione continua e della massima attenzione da parte della autorità di controllo". a cura di Giulia Santerini