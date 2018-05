Milano intitola piazza a M.O. resistenza

CSN

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Milano oggi ha intitolato un giardino pubblico alla memoria di uno dei suoi 'liberatori', il Generale Alfredo Malgeri, Medaglia d'Oro al valor Militare. La cerimonia, che si è tenuta nel giardino di via Melchiorre Gioia all'angolo con viale Monte Grappa, situato a pochi metri di distanza dalla storica caserma "Cinque Giornate", oggi sede del Comando regionale Lombardia, si è svolta alla presenza dell'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, del Comandante in seconda della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Filippo Ritondale. Allora colonnello, e comandante della III Legione della Guardia di Finanza, il 25 aprile, ricevuto l'ordine di insurrezione, con meno di 450 finanzieri si impossessò della prefettura, del palazzo della provincia, e poi del municipio, che erano ormai quasi sguarniti. Alle 8 in punto del 26 aprile fece suonare per tre volte l'allarme antiaereo, per dare il segnale dell'avvenuta liberazione del capoluogo.