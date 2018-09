Mezzi su binari, treno fermo in tempo

YA6-CAD

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 6 SET - Il treno 'Swing' si ferma in tempo per evitare l'impatto con due mezzi furgonati 'intrappolati' in un passaggio a livello forse a causa di un tamponamento avvenuto mentre attraversavano i binari. E' accaduto in via Einaudi a Civitanova Marche dove passa la linea interna Civitanova-Macerata. Provvidenziale per scongiurare lo scontro il sistema di allerta che, in presenza dei veicoli fermi sui binari, ha trasmesso il segnale di stop con semaforo rosso al convoglio che ha diminuito la velocità fino ad arrivare lentamente e fermarsi in prossimità del passaggio a livello. Per oltre mezz'ora l'incidente ha mandato in tilt la viabilità nella zona diretta verso l'autostrada A14.