Mcflp, cattedra segnale per dopo Expo

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - La cattedra Unesco dell'Università Statale per il diritto e l'accesso al cibo "premia la Milano di Expo ma è un segnale anche per la Milano del dopo Expo, perché resti viva la vocazione internazionale che il grande evento ha promosso". Lo ha sottolineato Antonio Bettanini, direttore del Milan Center for Food Law and Policy, commentando la nascita a Milano della prima cattedra Unesco dedicata all'accesso e al diritto al cibo, nel manifesto promosso in occasione dell'assegnazione a Livia Pomodoro della docenza. Il manifesto, che sottolinea come Livia Pomodoro "si è battuta e si batte perché la legacy di Expo confermi il primato che Milano e la Lombardia hanno conquistato nella prospettiva dello sviluppo sostenibile", è stato firmato da rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle imprese come il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, il governatore lombardo, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, i presidenti di Confindustria e Confcommercio, Vincenzo Boccia e Carlo Sangalli.