Maroni, governo legislatura di c.destra

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "Io penso che la Lombardia avrà da guadagnare se a Roma avrà un governo, perché è l'interlocutore necessario. Mi auguro che sia un governo stabile e di legislatura, a guida leghista e con Salvini premier, perché serve per completare il processo per l'autonomia". Lo ha detto Roberto Maroni, rispondendo ai giornalisti prima del passaggio di consegne con Attilio Fontana alla presidenza della Regione Lombardia. "Un governo coi 5 Stelle? Chiedete a Salvini", ha risposto l'ormai ex governatore. A chi gli chiedeva se il dialogo con il partito di Di Maio possa partire dalla Lombardia, Maroni ha risposto che "il dialogo è sempre utile e necessario", aggiungendo però che "un conto è il dialogo, un conto la responsabilità di governo, e la Lombardia andrà per conto suo".