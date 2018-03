Maroni chiude ai Cinquestelle Ma Salvini rilancia con Di Maio

ROMA «Nulla è impossibile o irrealizzabile: voglio vedere cosa vogliono fare, ci sono delle basi in comune». Matteo Salvini apre a un’intesa di governo con il M5S a costo di allargare il solco che lo divide dal suo compagno di partito, Roberto Maroni che vede come «impossibile» un esecutivo tra centrodestra e Cinquestelle con il «rischio» di far saltare l’alleanza con Silvio Berlusconi. Il segretario federale del Carroccio ammette che si deve partire «dalla squadra e dal programma del centrodestra che ha vinto» ma torna a guardare a Luigi Di Maio. «Sul M5S io voglio capire. Voglio abolire la legge Fornero e sulla carta M5S è d’accordo». Una tesi diametralmente opposta a quella espressa dall’ex ministro dell’Interno, secondo cui un esecutivo Lega-M5S «sarebbe un ritorno dei governi balneari». Una prospettiva simile, secondo Maroni, farebbe «mandare all’aria il patrimonio del centrodestra costruito negli ultimi vent’anni». Ma il suo ragionamento va oltre, prospettando conseguenze molto gravi sulla tenuta degli equilibri interni tra Lega e Forza Italia: un accordo con M5S, ammonisce, potrebbe provocare la crisi in Lombardia e Veneto. Salvini, raccomanda Maroni in linea con il Cavaliere «è giovane e può aspettare, non trasformi la sua vittoria elettorale in una vittoria di Pirro. Ora è meglio un governo di larghe intese per un anno». Ma Salvini di larghe intese, ovvero di dialogare con il Partito Democratico, non vuol proprio sentire parlare. E a confermare le parole del segretario del Carroccio ci ha pensato Luigi Di Maio: dialogo con tutti, ma soprattutto con Matteo Salvini per arrivare all’elezione dei presidenti delle Camere e «far partire la legislatura». Il leader del Movimento 5 Stelle ha riaperto i contatti con «i principali esponenti di tutti i futuri gruppi», incluso Matteo Salvini. Con lui, spiega Di Maio, «pur non affrontando la questione nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima». Sembra l’indicazione di un canale privilegiato con il leader del Carroccio per l’individuazione dei candidati per le due assemblee mentre con gli altri partiti viene data la «disponibilità a proseguire il confronto, attraverso i capigruppo» per individuare i profili anche per «le altre figure che andranno a comporre gli Uffici di presidenza». E un accordo sul governo è il secondo tempo della partita che Lega e M5S stanno giocando sulle Camere. Lo schema Di Maio-Salvini prevederebbe l’assegnazione dello scranno più alto di Montecitorio ai Cinquestelle per il cui scranno più alto si fanno i nomi di Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli e Roberto Fico. Ma a frenare su un accordo fra Lega e M5S ci pensa anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia: «La presidenza della Camera a un esponente Cinquestelle non è un atto dovuto». •