Manconi e Cuperlo fuori Bellanova sfida D’Alema

I sondaggi in discesa fanno calare i seggi sicuri. E le candidature ne risentono. La formazione delle liste del Pd è stata un vero e proprio psicodramma, al termine del quale sul campo resta un esercito di esclusi. La direzione fiume nella notte tra venerdì e sabato ha fatto numerose vittime eccellenti. Il ministro Claudio De Vincenti è fuori, ma sulla sua candidatura c’è un giallo. Il suo collega di governo Calenda ha protestato per l’esclusione, però Matteo Renzi ha sostenuto che è stato De Vincenti a dire un «no deciso» alla candidatura che gli era stata offerta. Per molti altri la bocciatura è stata senza appello. Fuori il senatore Luigi Manconi (sua la battaglia sullo Ius soli), fuori il presidente della commissione Ambiente (e amico di vecchia data di Paolo Gentiloni) Ermete Realacci. In Sicilia porte chiuse all’ex governatore Rosario Crocetta. Non ci sarà il ritorno in Parlamento di Antonio Di Pietro: lo aveva candidato il Pd del suo Molise ma alla fine Renzi ha detto di no. (...)

