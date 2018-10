Mafia: Cassazione, Lombardo favorì gare

TR

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - E' "illogico", scrive la Cassazione, il verdetto che in appello ha assolto dal concorso esterno l'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo - nonostante affermi che strinse un "patto" con la mafia per essere eletto "rapportandosi direttamente" con i boss - sostenendo che manca la prova dell'oggetto del "patto" che invece "ragionevolmente", secondo la Suprema Corte, si può individuare in "favoritismi nell'aggiudicazione" di appalti. Lo si legge nelle motivazioni della Suprema Corte che ha accolto il ricorso del Pg di Catania. Nei confronti di Lombardo, sottolinea il verdetto della Seconda sezione penale, "si impone l'annullamento" della condanna emessa in appello - il 31 marzo 2017 - che aveva ridotto a due anni di reclusione (pena sospesa) e 2400 euro di multa per corruzione elettorale, la pena stabilita in primo grado dal gup di Catania che, il 19 febbraio 2014, aveva condannato l'ex leader del Mpa a sei anni e otto mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale.