M5S, Di Maio «arruola» imprenditori

PESCARA «Accordo programmatico». È in queste parole che le anime del M5S sembrano trovare una soluzione per il dibattito sulle alleanze. Dibattito fastidioso (per il Movimento) ma inevitabile, che «domina» la scuola politica di Pescara in una giornata che si apre con un post co-firmato nel quale Beppe Grillo e Luigi Di Maio smentiscono qualsiasi frattura sulla strategia sulle alleanze dopo voto. Mentre Di Maio continua il suo tour nelle aziende, provando ad arruolare imprenditori per i collegi uninominali. E in serata, ecco arrivare la linea di Alessandro Di Battista: «Chi avrà l’incarico di governo andrà in Parlamento e chiederà la fiducia su dei punti» del programma, sottolinea il terzo vertice del partito tornando a uno schema che, in fondo, era quello del Pd di Bersani nel 2013. La seconda giornata del Villaggio Rousseau, che si concluderà oggi con la presentazione delle liste del M5S, è la giornata di Di Battista. (...)

