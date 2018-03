Lazio: Pirozzi, risultato straordinario

RO

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Penso che quello che abbiamo ottenuto oggi sia un risultato straordinario, senza partiti dietro, con una scarpa e uno scarpone, credo che questo basti a dare il senso di un risultato straordinario. Al signor Parisi, che ha detto che la mia candidatura ha decretato la sconfitta della coalizione di centrodestra, voglio ricordare che dai dati in mio possesso, anche se parziali, il suo voto è di 8 punti percentuali rispetto a quello delle liste che lo sostengono. Il che vuol dire che la gente non lo ha voluto e non lo ha votato". Così il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, Sergio Pirozzi, commentando gli esiti parziali del voto. "Nessuna alleanza all'interno del futuro consiglio regionale - ha aggiunto Pirozzi -, con nessuna forza politica, anche nel caso in cui non dovesse costituirsi una maggioranza numericamente valida. Quello di oggi è solo il punto di partenza, il nostro percorso continuerà".