Incinta muore ospedale Empoli, inchiesta

GUN

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Sequestrata la cartella clinica della donna di 42 anni morta ieri, alla quarta settimana di gravidanza, all'ospedale di Empoli (Firenze). Lo ha disposto la procura della Repubblica come primo atto di un fascicolo aperto dopo una denuncia della Asl Toscana Centro. Stamani è stato effettuato un riscontro diagnostico presso l'ospedale di Pistoia e durante la verifica l'anatomopatologo "ha riscontrato elementi sospetti in ipotesi di condotte sanitarie incongrue e, pertanto, ha ritenuto di effettuare subito la segnalazione alla procura". Ieri la Asl ha "provveduto a attivare la Commissione aziendale del Rischio Clinico, per avviare i dovuti accertamenti sulle procedure adottate e le conseguenti responsabilità". Sulla vicenda l'assessore Stefania Saccardi: "Voglio esprimere il mio dolore, la mia vicinanza alla famiglia. Abbiamo individuato un gruppo di esperti che il 26 luglio andrà, assieme al team del Centro regionale rischio clinico, a fare un audit interno. Accerteremo in modo rigoroso quanto successo".