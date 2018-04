Incidenti lavoro, siglato Protocollo

RR

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Un lavoratore quando esce di casa per andare al lavoro deve avere la certezza che ci tornerà". Il prefetto di Milano Luciana Lamorgese parte da questa constatazione per spiegare il Protocollo di intesa per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio", siglato nel pomeriggio con Regione Lombardia, Comune di Milano, sindacati, associazioni degli industriali. Un protocollo che prevede anche un tavolo permanente di confronto per monitorare quanto accade negli ambienti del lavoro e la cui idea è nata dopo la drammatica giornata del 16 gennaio scorso, quando due operai persero la vita alla Lamina a Milano. "Morire per lavoro e sul lavoro è inaccettabile - ha sottolineato il prefetto - e quindi è nostro dovere prendere tutte le misure necessarie perché non accada mai più".