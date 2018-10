In Irpinia pizza guinness su mongolfiera

PIO

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Realizzare la pizza a 300 metri di altezza, a bordo di una mongolfiera: è l'impresa da Guinnes che tenteranno in Irpinia i pizzaioli Maurizio Stanco e Luciano Sorbillo. L'appuntamento è per il 6 novembre a Frigento (Avellino). La mongolfiera dotata di un forno, condotta dal pilota Rino Salomone, spiccherà il volo alle 7. I pizzaioli dovranno realizzare una pizza napoletana stile "canotto" eseguendo in alta quota stesura, farcitura e cottura, nel rispetto della tradizione napoletana. Il tutto sarà monitorato da telecamere e droni. Al singolare appuntamento ci saranno anche 16 pizzaioli provenienti da Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. "Il termine pizza è un termine generico - dice Luciano Sorbillo - noi faremo la pizza napoletana su una mongolfiera per uscire dagli schemi ma, com'è nostra abitudine, verrà realizzata esclusivamente con prodotti campani, a partire dal grano".