Il maltempo sferza l’Italia Paura per i fiumi, 11 morti

ROMA Undici morti, ma il bilancio potrebbe ancora salire, paesi isolati, centinaia di persone sfollate, decine di migliaia senza elettricità, collegamenti ferroviari interrotti, danni enormi. Lascia conseguenze pesantissime l'ondata di maltempo che ha travolto l'Italia con piogge torrenziali, mareggiate con onde alte sino a 10 metri e venti che hanno raggiunto punte di 180 chilometri orari, trombe d'aria, corsi d'acqua esondati e i grandi fiumi, soprattutto quelli del Triveneto, sotto stretta sorveglianza. In 48 ore i 5.800 Vigili del fuoco impegnati nell'emergenza hanno compiuto più di settemila interventi per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi caduti, soprattutto in Toscana, Lazio, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Nel Paese si è verificata «una situazione impegnativa che ha coinvolto oltre 20mila uomini del sistema di Protezione civile, 5.800 Vigili del fuoco, ottomila volontari, duemila uomini delle Ferrovie», ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Incalcolabili sono i danni dell'acqua alta a Venezia: allagato anche il corpo principale della Basilica di San Marco, dove l'acqua ha bagnato qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all'altare della Madonna Nicopeia e ha inondato completamente il Battistero e la Cappella Zen. È il quinto allagamento nella storia di San Marco e le parole del Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin non lasciano molte speranze: «In un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent'anni». LE VITTIME. Tra gli ultimi morti di questa ondata di maltempo, dopo quelli già rilevati lunedì, ci sono una donna in Trentino Alto Adige, rimasta intrappolata nella sua abitazione in Val di Sole sommersa da una imponente colata di fango e sassi, un kite-surfista scagliato sulla scogliera di Cattolica dalle fortissime raffiche di vento, un artigiano il cui corpo è stato recuperato nel torrente Biois, a Falcade (Belluno), e un vigile del fuoco volontario travolto da un albero durante un intervento a San Martino in Badia, in Trentino Alto Adige. PAURA PER I FIUMI. La tempesta «grazia» per ora i fiumi Piave, Adige e Brenta in Veneto mentre resta alto l'allarme per il Livenza. I 2.500 metri cubi di acqua al secondo transitati a Ponte di Piave e i 1.900 che hanno lambito il lungadige di Verona testimoniano la forza con la quale i fiumi si stanno scaricando a valle a causa del maltempo, superiore persino alla catastrofe che colpì il Veneto nel 1966. Continua intanto l'impegno delle squadre di Terna, la Società che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1500 persone che da lunedì stanno fronteggiando le conseguenze della forte ondata di maltempo in particolare sul Triveneto, dove si sono verificati guasti diffusi sulla rete di alta tensione.