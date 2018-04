Il Colle prende ancora tempo Fi e Lega vicini allo strappo

ROMA Lo strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembra essere ad un passo. L’annunciata fumata nera del mandato esplorativo di Elisabetta Alberti Casellati, ha fatto deflagrare lo scontro tra i leader di Lega e Forza Italia. Salvini continua a dialogare per il governo con Luigi Di Maio. Ma il Cavaliere chiude la porta ai Cinquestelle, assicura che «per nessun motivo al mondo» ci ripenserà, e propone di cercare in Parlamento i voti per un esecutivo di centrodestra nel gruppo Misto e nel Pd. «Sogna», hanno replicato i Dem mentre i pentastellati hanno fatto sapere a Salvini che è a un bivio: o molla Fi o un governo M5s-Lega non si fa. Anche perché la sentenza sulla trattativa Stato-mafia è una «pietra tombale» su ogni rapporto con gli azzuri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ieri accolto a mezzogiorno Casellati, che gli comunica quanto emerso dai due giorni di consultazioni a Palazzo Giustiniani: un’intesa di governo tra M5s e centrodestra non c’è. Sono emersi però, ha dichiarato il presidente del Senato, «spunti di riflessione politica». E il capo dello Stato si è preso due giorni di riflessione. Di 48 ore è anche l’ultimatum di Di Maio a Salvini per decidere da che parte stare. Se per lunedì non emergeranno fatti nuovi che aprano a uno scenario di governo M5s-Lega, Mattarella potrebbe decidere di affidare un secondo mandato esplorativo, questa volta al presidente della Camera, Roberto Fico. Difficile invece che a ricevere l’incarico sia Salvini, come da lui chiesto. Il leader della Lega ha dato segno di credere ancora nell’intesa tra la sua coalizione e i grillini: al telefono con Casellati ha detto di aver sentito Di Maio e le ha chiesto di «fargli sapere» la linea di FI. Ma poco dopo, dal Molise per la campagna elettorale, Berlusconi ha pronunciato parole di fuoco contro M5S («Nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi») con secca risposta del Movimento che ha accusato Berlusconi di accordi con la mafia. Poi, dopo la condanna per l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri nel processo Stato-Mafia, fonti pentastellate, per voci di Riccardo Fraccaro, sono state ancora più lapidarie: è la «pietra tombale» su un eventuale accordo esterno degli azzurri a un governo M5s-Lega, che Di Maio non aveva escluso. Nel fine settimana i partiti peseranno i rapporti di forza nelle elezioni regionali in Molise. Ma la via di un governo tra M5s e Lega può passare ormai solo da uno strappo tra Salvini e Berlusconi. Ad ora, nessuno dei due rompe. Il leader di Fi dice di volere un esecutivo di centrodestra guidato da Salvini che cerchi in Parlamento, anche tra «alcuni esponenti Pd», i voti per una maggioranza. A mostrare la volontà di tenere unita la coalizione, dice anche no a un governo «di responsabilità»: centrodestra al governo o voto anticipato. Ma sarebbe del Cavaliere, secondo i leghisti, la colpa di una rottura. «Mai con i Dem, ci vada da solo. Sbaglia», si è irritato Salvini, «quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd». Quanto ai Dem, per ora attendono. «M5s e centrodestra sono irresponsabili. Nessuno ci dividerà mai», ha detto Maurizio Martina. Si esclude ogni appoggio esterno del Pd al centrodestra ma i «dialoganti» Dem guardano già a M5s: un mandato a Fico aprirebbe una nuova partita e il dialogo Zingaretti-Lombardi nel Lazio sembra indicare un modello. •