Il centrodestra vince in Molise Fi davanti alla Lega, calo M5S

ROMA Al centrodestra unito riesce la rimonta sul M5S, partito in vantaggio, e Donato Toma diventa il nuovo presidente della Giunta regionale molisana. Battuta d’arresto pesante per il Movimento che sperava alla vigilia di conquistare la sua prima regione e di dare una svolta alle trattative per Roma: il centrodestra recupera rispetto alle politiche di marzo 22mila voti e con il 43,7% torna al governo di Palazzo Vitale dopo cinque anni. E chiude l’esperienza di centrosinistra di Paolo Frattura. Tra gli sconfitti anche il centrosinistra, con il Pd fortemente ridimensionato. Il candidato M5S Andrea Greco da un lato parla di «risultato storico», e Di Maio rafforza l’idea sottolineando come il movimento sia il primo partito in Molise, dall’altro accusa apertamente i «metodi» della politica molisana affermando che «non c’è una speranza per questa terra, perché al governo ci torneranno coloro che questa Regione hanno contribuito a distruggerla». Il Pd invece per bocca di Rosato ammette «la brutta sconfitta, che però», aggiunge, «ci aspettavamo». Nel centrodestra si sottolinea come l’unità abbia fatto la differenza, concetto ribadito da Carfagna ad Alemanno; Forza Italia rintuzza l’attacco della Lega e Berlusconi può contrattaccare dicendo che «nel centrodestra Fi si conferma la prima lista» (9,3% contro l’8,2% del Carroccio) e, aggiunge, «considerando l’apporto delle liste civiche totalmente riconducibili a noi, è in forte crescita rispetto al dato delle recenti elezioni nazionali» Decisive le liste civiche: nel centrodestra e centrosinistra hanno determinato, assieme a un calo dei votanti, circa 10mila, il risultato finale. A marzo il centrodestra aveva raccolto 51 mila voti, ora Toma vince con 73mila. Il centrosinistra pur separato aveva collezionato 38mila voti, adesso per Veneziale il conto finale è di 28mila. Il M5S da 78mila voti è sceso a quasi 65mila. La perdita secca di M5S e centrosinistra è quindi di 23mila voti, non molto distante dal guadagno del centrodestra, salito dal 29,1% al 43,7%. Decisivo l’apporto delle liste nel centrodestra: i voti del parlamentare europeo Aldo Patriciello (Orgoglio Molise) sono 12mila, l’8,3%. Non si compie il sorpasso della Lega su Forza Italia: a marzo Salvini aveva oltre 15mila voti, 8,67%, ora scende a quasi 12mila, 8,23%. Toma quindi vince con le liste: a marzo Fi aveva avuto 28mila voti e il 16,1% mentre ora si ferma a 13mila preferenze e il 9,38% dei voti. Ad una prima analisi gli sconfitti pagano il calo al voto e lo spostamento decisivo dei voti locali verso il centrodestra con una moltitudine di candidati, la scarsa tenuta del Pd e la poca presa sul territorio della lista pentastellata, 20 candidati contro tutti. FRIULI VERSO IL VOTO. Parte adesso lo sprint finale nella tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia. Archiviata la vicenda del Molise, il voto degli elettori di questo angolo dell’Italia acquisisce ancor maggiore importanza. E dunque si sposta nella regione del Nord-est la passerella dei big della politica, tra i quali spicca il leader della Lega Matteo Salvini, il più assiduo frequentatore della zona. Dopo le visite dei giorni scorsi, il capo del Carroccio è arrivato domenica sera a Monfalcone, ex bastione della sinistra operaista, ora convertito al centrodestra, e ieri ha svolto un tour de force macinando varie centinaia di chilometri tra la Venezia Giulia e il Friuli. Salvini martella il territorio in cerca di una affermazione senza precedenti. I sondaggi danno il candidato della Lega Massimiliano Fedriga parecchi punti avanti rispetto agli altri tre rivali. Ma la Lega intende cavalcare il momento buono per fare «cappotto» e diventare unico protagonista politico, magari polverizzando l’alleato Forza Italia. Analogamente, anche il Partito Democratico si dà da fare e ieri il segretario nazionale, Maurizio Martina, ha fatto un tour nella regione. Lo sforzo dei Democratici è concentrato sul candidato Sergio Bolzonello perché si aggiudichi almeno la seconda posizione. A giocarsela con Bolzonello è il candidato M5S, Alessandro Fraleoni Morgera. •