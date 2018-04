Gru urta treno, Torino-Savona interrotta

RED-GTT

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 28 APR - Disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Torino-Savona, interrotta da ieri a causa del deragliamento di un treno all'altezza della stazione di Trinità. Complice il ponte del primo maggio, sono centinaia le persone bloccate alle stazioni di Fossano e di Mondovì in attesa degli autobus sostitutivi - al momento quattro - allestiti da Trenitalia per far fronte all'emergenza. Prosegue la rimozione della locomotiva e dei due vagoni sviati dai binari dopo avere urtato la gru di una azienda privata impegnata in lavori esterni alla ferrovia. I tecnici Rfi sono sul posto dal pomeriggio di ieri, dopo il nullaosta dell'autorità giudiziaria, e i lavori proseguiranno per tutta la giornata. Solo una volta rimossi i vagoni, Rfi potrà definire i tempi di ripristino della circolazione ferroviaria in piena sicurezza. Trenitalia consiglia ai viaggiatori diretti in Liguria di utilizzare, con lo stesso biglietto e senza sovrapprezzo, le linee alternative Torino-Genova e Genova-Ventimiglia.