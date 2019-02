Fuga di gas nel Pisano, strade chiuse

ROS

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 6 FEB - Strade chiuse e intervento in corso da due ore a Pontedera (Pisa) per una fuga di gas metano in un'area pubblica. Sul posto operano i vigili del fuoco e squadre di tecnici di aziende fornitrici, per garantire i soccorsi in sicurezza alcune strade sono state chiuse al traffico veicolare. Chiusi, per precauzione, anche i negozi in via Veneto. Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, i tecnici sono ancora al lavoro per intercettare il punto di origine della fuga di gas e scoprire le cause che l'hanno determinata. Per questo i tecnici di tre aziende stanno compiendo carotaggi nella sede stradale per individuare la perdita mentre i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche strumentali nelle abitazioni della zona per scongiurare il pericolo di formazione di miscele potenzialmente esplosive.