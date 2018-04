MF

(ANSA) - MILANO, 10 APR - E' in programma per l'11 aprile alle 13 un forum alla sede ANSA di Milano con Attilio Fontana. Il neopresidente della Lombardia, il giorno dopo la presentazione del suo programma di governo in Consiglio regionale, sarà intervistato dai giornalisti dell'agenzia su progetti futuri e temi di attualità.