Fontana: guardare ai problemi locali

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Credo che in tutte le cose si debba guardare molto ai problemi locali. Ogni territorio deve affrontare in modo diverso le questioni perché sono diversi i problemi e le situazioni". In questi termini il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto a chi gli ha chiesto se è d'accordo con il sindaco di Milano Beppe Sala sulla questione delle aperture domenicali di negozi e centri commerciali. "Ecco perché auspichiamo l'autonomia, per cercare di poter dare delle risposte territoriali ai problemi", ha aggiunto Fontana a margine della Giornata della trasparenza che si tiene a Palazzo Lombardia.