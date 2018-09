Fedriga, Ue tema volontà cambiamento

TEO

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "In Europa stiamo giocando con delle regole che uno dei giocatori ha stabilito. Questa mi sembra una ragione per rimetterle in gioco. Credo quindi che Bruxelles debba tenere conto della volontà dei cittadini europei di cambiare e temere la loro volontà di cambiamento". Lo ha riferito il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso di un forum all'ANSA.